「カルビーは過剰反応だ。報道されて他社も不安になる」「売名行為だ」5月20日、朝日新聞が、ナフサを原料とするインクの調達が不安定になったとして、食品大手のカルビーがポテトチップスなど、計14商品のパッケージを白黒にすると発表したことについて、政権幹部が冒頭の言葉で同社を批判したと伝えている。「同紙は《政府が強く警戒するのが、資源不足への不安が社会に広がり、国民生活や経済に悪影響を及ぼすこと》《不満が