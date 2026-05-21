元日本テレビアナウンサーの藤井貴彦が、闇バイトに手を染めようとする若者へ、異例の呼びかけをしたことが波紋を呼んでいる。「5月19日放送の『news zero』（日本テレビ系）でのことです。この日は、栃木県で起きた強盗殺人事件が取り上げられ、指示役とみられる夫婦だけではなく、実行役となった16歳の少年4人がどんな刑に問われるのか、解説されました。4人は少年法の対象となるため、死刑は免れる見通しですが、無期拘禁刑