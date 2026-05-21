5月20日、「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ）に綾瀬はるかが出演。綾瀬に憧れて芸能界に入った元日向坂46の女優、佐々木美玲との共演が実現した。番組放送後、佐々木は早速、自身のInstagramを更新した。《私の憧れであり、この業界に入るきっかけを作って下さった女優の綾瀬はるかさんとお写真を撮って頂きました！なんて幸せなことでしょう。このお写真は本当に宝物です。とってもお優しくて》興奮を隠さず