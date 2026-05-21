借金や離婚を繰り返し、その尻拭いを妹である私にさせてきた自由奔放な兄。私がシングルマザーとして奮闘する中、再婚した兄は突如「子煩悩な父親」に豹変しました。ある日、兄から上から目線で育児の説教をされ、怒りが大爆発！ 筆者が体験した8年間に及ぶ絶縁状態と、思わぬ場所で迎えた兄妹喧嘩の結末をお話しします。 自由奔放な兄と、尻拭いをさせられてきた私 私の兄は、昔から自由奔放で無責任な性格でした。一