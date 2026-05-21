メ～テレ（名古屋テレビ） 警察に「拳銃強盗」の虚偽申告をしたとされる男性と、「殺人未遂」の虚偽申告をしたとされる男性が、書類送検されました。 偽計業務妨害の疑いで4月に書類送検されたのは、名古屋市瑞穂区の30代の男性です。 捜査関係者によりますと、男性は今年2月、「熱田区の路上で男2人に拳銃のようなものを突き付けられ、現金26万円が入った封筒を奪われた」と虚偽の申告をし、警察の業務を妨害し