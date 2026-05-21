◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡは２１日、オークス出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。有力馬で最も気になるのは、馬体重の維持がカギを握る３番のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）かもしれない。調教後の馬体重は前走の桜花賞（５着）からプラス２キロの４３２キロ。デビュー時の馬体重も４３０キロだったことから、長距