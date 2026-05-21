グラビアアイドルでタレントの林ゆめ(30)が20日、自身のインスタグラムを更新。グラドル仲間と昼飲みに興じた様子を公開した。 【写真】まるでCMのワンシーン！ジョッキ掲げて爽やか笑顔 「えまと昼飲み」と題し、グラドルの伊藤愛真と東京・渋谷横丁に繰り出した写真や動画を投稿。「ホッピーって酔うよね10杯飲んだ！」とつづり、ジョッキ片手にポーズを取る姿や上機嫌で撮影しながら歩く2人の様子を