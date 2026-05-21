東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。【22日の天気図】22日の九州北部は、前線が南に離れ、天気が回復に向かうでしょう。暖かい空気も前線とともに南へ移動するので、この時期らしい陽気となるでしょう。【22日の天気】22日は、各地とも曇りのち晴れの予想です。朝は雲が残りますが、日中は日差しが届くようになり、夜にかけて天気の崩れはなさそうです。洗濯物は、外に干し