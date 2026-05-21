バーミンガムが新スタジアムの構想ビジュアルを公開MF岩田智輝、MF藤本寛也、FW古橋亨梧の3選手が所属するイングランド2部バーミンガムが、新スタジアムの構想ビジュアルを公式「X」で発表した。煉瓦工場を彷彿とさせる煙突がそびえるデザインのスタジアムのイメージに、反響が寄せられている。バーミンガムは収容人数6万2,000人の新スタジアムの建設計画を発表している。スタジアムの外観には、12本の大きな煙突が付けられる