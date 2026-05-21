今年の冬に感動を与えてくれたミラノ・コルティナ五輪やパラリンピックに出場した県勢。その活躍を称え21日、県はスポーツ特別栄誉賞などを贈りました。長野市内で行われた表彰式には、ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックに出場した19人が登壇しました。表彰式では、五輪でメダルを獲得し、特に顕著な成績を上げたとしてスキージャンプで、個人と団体2つのメダルを獲得した下高井郡・野沢温泉村出身の丸山希選手