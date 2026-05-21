去年5月、須坂市を走行中だった列車が、突風によって飛ばされたとみられる小屋と衝突し、乗客3人が死傷した事故から21日で、1年です。小屋を所有する沿線の住民は、突風対策への意識を高めています。雨が降る中、通勤・通学客などを乗せて事故現場を通過していく列車。去年5月21日の夕方、須坂市の長野電鉄日野駅近くで長野駅行きの普通列車が、強風によって飛ばされたとみられるパイプ製の小屋と衝突。先頭車両に乗っていた男性(