ウォルト・ディズニー・ジャパンの映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の前夜祭イベントが、2026年5月21日にTOHOシネマズ六本木ヒルズにて開催されました。伝説の賞金稼ぎマンダロリアン役の日本版声優を務める阪口周平さんと、「スター・ウォーズ」の大ファンであるTHE RAMPAGEの川村壱馬さんが登壇。約7年ぶりに映画館に帰ってくる「スター・ウォーズ」最新作の公開を祝し、ファンとともに日本最速上