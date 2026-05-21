1977年にジョージ・ルーカス監督によって誕生した「スター・ウォーズ」。半世紀近くにわたり世界中を熱狂させてきた伝説のシリーズが、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに劇場へ帰ってくる。【画像】映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』場面写真その最新作が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』だ。主人公は、賞金稼ぎとしてど