「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）悪天候のため、午後６時２０分に中止が決まった。阪神・藤川監督は「ぎりぎりまでゲームができればと思っていましたけど、残念ですね」と、語った。２２日からは交流戦前最後の３連戦となる巨人戦（東京ドーム）。「それは燃えていきますよね。大いに燃えていきますよ。楽しみにしていましたから。自分はやっぱり燃えて戦いたい相手なんで。明日から楽しみ。何にでも燃えます