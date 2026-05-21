茨城県が新たに導入した「通報で1万円」の不法就労対策が、現場で波紋を広げている。人手不足に悩む農業現場では制度への理解がある一方、通報によるトラブルへの懸念も根強い。なぜ通報が進まないのか、その背景には地域社会の事情があった。現場の本音と制度の課題に迫る。茨城県の新制度「不法就労」通報で1万円気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」。21日は、「不法就労の問題」について注目する。安宅