茨城県古河市の介護老人保健施設で２０２０年、入所者２人を殺害したとして、殺人罪などに問われた元施設職員、赤間恵美被告（４０）の裁判員裁判の公判が２１日、水戸地裁（山崎威裁判長）であった。２人目の被害者とされる吉田節次さん（当時７６歳）の事件について、検察側は論告で「被告が犯人であることは明らか」と主張した。検察側は、吉田さんに死に至るような不調がなく、死因は注射筒（シリンジ）で静脈に空気を注入