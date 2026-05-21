◇大相撲夏場所（両国国技館）大相撲夏場所13日目の取組が21日夜、日本相撲協会のホームページで発表された。12日目まで10勝2敗で首位に並んでいる大関・霧島（30＝音羽山部屋）と東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が結びの一番で直接対決。また、東小結の若隆景（31＝荒汐部屋）が東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）と、東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ヶ浜部屋）が東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬部屋）とという