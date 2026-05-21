歌手の工藤静香（56）が19日、Instagramを更新。“ノリノリな様子”で体を動かす自然体な姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】工藤静香のすっぴん“バスローブ姿”やノリノリな姿これまでも、スウェットコーデでくつろぐ自宅の庭での様子や、和気あいあいとしたダンスレッスン中の動画など、飾らない姿をInstagramでたびたび披露してきた工藤。また、無防備なバスローブ姿の投稿には「お風呂上がりの、すっぴ