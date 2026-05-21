メッセンジャーの黒田有（56）が21日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演し、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件についてコメントした。逮捕された4人が少年法の適用対象年齢であるため、手続きや刑の扱いが通常の刑事事件と異なる。強盗殺人罪は成人が有罪となった場合、法定刑が死刑か無期拘禁刑（無期懲役）に限られる。一方、少年事件では原則として家庭裁判所で審理