茨城県の圏央道で大型トラックが渋滞中の車列に突っ込み、1人が死亡しました。21日午前9時半ごろ、圏央道内回り常総インターチェンジ付近で、大型トラックが渋滞していた車列に突っこみ、合わせて4台が絡む事故となりました。この事故で雫石昇さん（68）が死亡したほか、7人が救急搬送されました。警察はトラックを運転していた阿部優一容疑者（48）を現行犯逮捕し、今後、過失運転致死傷の容疑に切り替えて捜査する方針です。