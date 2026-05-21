ギタリスト山本恭司（70）が21日、インスタグラムを更新。メタルバンドX−RAYのドラマー、高橋“ロジャー”和久さんを追悼した。「絶やさぬ笑顔、優しい口調、パワフルなドラミング。これまでの思い出のシーンが蘇ります」とすると、「高橋ロジャー和久、何度も不死鳥のように蘇り、その度しっかりと変わらぬドラミングも披露してくれていたのに、遂に力尽き、昨日荼毘に付されました」と報告。「でも本当によく頑張りました。あり