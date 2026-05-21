RB大宮アルディージャは21日、2026ー27シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。明治安田J2・J3百年構想リーグ、WEリーグの2025ー26シーズンまで『アンダーアーマー』とサプライヤー契約を締結し、同社のユニフォームを着用していた大宮だが、新シーズンからはクラブ史上初となる『アディダス』のユニフォームを着用。チームは同日アディダス ジャパン株式会社とのフィシャルサプライヤー契約締結も発表した。男女とも