山形県はきょう、今年のさくらんぼの作柄調査の結果を公表しました。今年の予想収穫量は１万トンを超える見込みで、平年の収穫量には届かないものの不作だった去年とおととしを上回っています。 【写真を見る】【さくらんぼ】不作だった去年・おととしを上回る収穫量1万トンを超える見込み一方、去年の猛暑で規格外となる実も（山形） 県農林水産部小泉篤次長「今年の収穫量については、１万２００トンから１万１１００ト