FC岐阜は21日、同クラブに所属するMF山田直輝が、明治安田J2・J3百年構想リーグをもって現役を引退することを発表した。山田は1990年7月4日生まれの現在35歳。浦和レッズの育成組織出身で、ユース時代の2008年4月、2種登録選手としてトップチームに登録されると、同26日の京都サンガF.C.戦で、17歳9カ月22日にしてトップチームデビューを飾った。2009年に正式にトップチームへ昇格すると、同年5月には日本代表デビュー。プロ1