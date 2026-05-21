日本代表の斉藤俊秀コーチが取材に応じ、守備面での手応えや今大会に向けた想いを語った。2019年の森保ジャパン発足から入閣している斉藤コーチ。現役時代はDFとして清水エスパルスなどで活躍し、現在はコーチとして主に日本代表の守備面を担当している。FIFAワールドカップ2026に向け、「前回よりも落ち着いて平常心でいられているような気がします。前回はコーチとして初めてワールドカップに臨ませていただいたので、今回は