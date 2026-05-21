長崎空港に完成した縦4メートル、横5メートルのミニ花菖蒲園。 設計や施工を行ったのは地元の大村城南高校で、造園や花の育て方を学ぶ環境デザイン系列の生徒たちです。 1か月前から準備を始め、約30本のハナショウブや敷き詰められた下草には、学校で育てたものも使っています。 ※詳しくは動画をご覧ください