人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）つまらないことから親友と口論に……。感情的にならないように。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）人間関係が複雑化しそう。苦手な人とは距離をとってもOK。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）周囲とぶ