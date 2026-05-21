鹿児島市議会の、正副議長を選出する臨時会が21日に開かれ、古江尚子氏（69）が議長に選ばれました。鹿児島市議会で女性の議長は初めてです。鹿児島市議会は、21日に臨時会を開き、正副議長の選挙を行いました。その結果、議長に自民党市議団の古江尚子氏(69)が選ばれました。鹿児島市議会で女性の議長は初めてです。古江氏は、2000年に市議会議員に初当選し、現在7期目で、決算特別委員会委員長などを歴任しています。（鹿