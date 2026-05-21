●きょう21日(木)は内陸や瀬戸内側を中心にまとまった雨に●あす22日(金)は前線南下で天気回復。ただし北風吹いて空気は冷たい●週末は蒸し暑さ復活。服装選びに注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう21日(木)も朝から断続的に雨雲が流れ込みました。昼頃から少々活発な雨雲が内陸や瀬戸内側周辺に流れ込みましたが、きょう21日(木)19時時点ですでにまとまった雨雲は東へと遠ざかっています。 この雨の原因は県内を跨