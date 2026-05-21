ポケットモンスターの公式X（旧Twitter）は5月21日、投稿を更新。ポケモンカードゲームの商品販売・イベントに、マイナンバーカードを使用した本人確認システムを導入する予定であることを発表しました。【投稿】マイナ導入の詳細「本人確認システムの導入を予定」同アカウントは「【お知らせ】ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおいて、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を予定しております」とポス