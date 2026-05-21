鹿児島市のホテルで開かれた、ムーディーな雰囲気のジャズコンサートーー。客席からは、たんを吸引する機械音や自由な歓声が聞こえてきます。普段お出かけや外食がなかなか難しいという医療的ケアや障害のある人にも一緒に楽しんでほしいという願いから実現したものです。開催したのは、阿久根市出身のジャズシンガー、西村知恵さん。コンサートや家族揃っての外食を初めて経験し