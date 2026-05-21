言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、芸術やエンターテインメントの現場で使われる言葉、特定のレジャーで見られる活動、そして天文学のロマンが詰まった専門用語という、非常にユニークな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れい□□たしたん□□