英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、リュックサックを背負ったままでも着脱できる新発想の防水ポンチョ「carry poncho（キャリーポンチョ）」を新たに発売する。今年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、製品開発を行い、ラインアップしている。同製品は、ハイキングや低山登山といったアウトドアシーンはもちろん、キャンプや野外フェス、旅行など幅広いシ