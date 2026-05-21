タレントの北斗晶さんは5月20日、自身のInstagramを更新。孫と夫とのほほ笑ましいスリーショットを公開しました。【写真】北斗晶＆孫＆佐々木健介「めちゃくちゃ素敵な写真」北斗さんは「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃんピースがどうしても指３本になっちゃうすーちゃん！8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」とつづり、2枚の写真を投稿。夫で元プロレスラーの佐々木健介さんと、孫とのスリーショットです。2枚目では3