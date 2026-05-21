三重県の桑名市総合医療センターで、アレルギー症状を引き起こす可能性がある薬を誤って入院患者に投与し、患者がその後死亡していたことが分かりました。桑名市総合医療センターによりますと、今年2月、気管支喘息で入院していた60代の男性に、感染症を防ぐための抗菌薬が投与されました。しかし、退院から2日後に皮膚がただれるなどのアレルギー症状が現れ、その後腸閉塞を発症して、今年3月に敗