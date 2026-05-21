TPCマーケティングリサーチは、IgA腎症（成人）について、病気を疑われてから受診および診断されるまでの経緯、病気による日常生活への影響、治療実態（飲み薬／扁桃摘出術）、治療の満足度・不満点、今後の治療に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。調査結果から、病気（症状など）の影響で日常・社会生活に何らかの支障を感じている人がほとんどであり、精神的負担や身体的な疲れを感じている人が多い一方、支障度合