「素直に受け取っていればなぁ」と今でも後悔しています――。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉佐賀県在住の40代女性・りーさんがまだ高校1年生だったある日のこと。彼氏との待ち合わせ場所に行ったら、雨が降ってきた。連絡手段もなく、そのまま待っていることにしたら......。＜りーさんからのおたより＞私が高校1年の6月頃のことです。その日は当時