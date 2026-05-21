「福福彩菜 海鮮味春雨」エースコックは、6月15日から、「福福彩菜 海鮮味春雨」を発売する。しっかり濃い味でご飯に合う「福福彩菜」から、気温が高くなる季節にぴったりな期間限定商品が新登場する。海鮮の旨みとコクを利かせた塩スープに、ごま油の風味とコクを加えた、しっかりとした濃い味わいの一杯となっている。ちゅるんとした食感のはるさめが、スープのおいしさを引き立てる。これまでの春雨のイメージを覆す、旨みとコ