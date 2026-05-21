フジッコと、ファンデリーは、フジッコが展開する大豆由来のお米状食品「Beanus（ビーナス）ダイズライス」を使用した高タンパク・低糖質メニュー「ガーリックチキンライス」を、6月1日からファンデリーが展開する食事宅配サービス「ミールタイム」で発売する。近年、健康志向の高まりとともに、糖質制限やタンパク質摂取への関心が高まっている。しかし、食事制限には「満足感が得にくい」「継続が難しい」といった課題も抱えてい