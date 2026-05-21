「164g 亀田の柿の種 麻辣味」亀田製菓は、「164g 亀田の柿の種 麻辣味」（以下、「亀田の柿の種 麻辣味」）を、6月1日から6月末までの期間限定で、全国のスーパーマーケットで発売する。「亀田の柿の種 麻辣味」は、厳しい暑さにぴったりな、シビれる辛さと爽やかさが楽しめる夏限定の味わいになっている。花椒の華やかな香りに柑橘系の爽やかさを加え、さらにガーリックとオニオンの旨みにラー油のコク深い辛さを重ねることで、