「濃い！濃い！ご当地 濃厚タンメン」エースコックは、6月15日から、「濃い！濃い！ご当地 濃厚タンメン」を発売する。普遍的な人気を誇る「ご当地」と「濃厚」を組み合わせた全国の“濃いご当地”を手軽に試せる新シリーズが誕生した。第一弾は北関東で愛されるご当地ラーメン「濃厚タンメン」の味わいをカップめん化した。ご当地ラーメンと濃厚系を組み合わせた全国の“濃厚系ご当地ラーメン”をテーマにした新シリーズを発売す