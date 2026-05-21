クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES（以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズは、5月20日に運航船のMITSUI OCEAN FUJI（以下、三井オーシャンフジ）とMITSUI OCEAN SAKURA（以下、三井オーシャンサクラ）の来年以降の旅程計68本を発表した。三井オーシャンフジは一昨年12月に就航し、約1年5ヵ月の間多くの人々に「日本の美しい船旅」を届けてきた。そして今年9月には新たに姉妹船として三井オーシャンサク