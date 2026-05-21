4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。この日は大ヒットを祈願して“6つ子”カラーの巨大だるま落としに挑戦。難易度の高いゲームにてんやわんやとなった。トップバッターとして末っ子役の西村が「行きます！」と宣言し、上から2番目を華麗に落とすファインプレー