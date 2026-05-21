ニセの警察官を名乗る特殊詐欺事件で、現金回収役の男が逮捕されました。住吉会幸平一家傘下組織の組員・浜田琉晟容疑者（25）は2月、仲間と共謀し、警察官になりすまして女性（当時77）に電話をかけ、「マイナンバーカードが偽造されて悪用されている」などと嘘を言い、現金100万円などをだまし取った疑いが持たれています。すでに逮捕・起訴されている受け子の携帯電話の解析で、浜田容疑者が現金回収役として関与していることが