夏の到来を前に、埼玉県春日部市で特産の麦わら帽子作りが最盛期を迎えている。同市では明治時代に農家の副業として麦わら帽子の生産が始まった。１８８０年創業の老舗「田中帽子店」の工場では職人らが作業に追われ、帽子が所狭しと積まれている。６代目の田中優社長（３５）は「デザインが豊富なので、色々試着していくと合う帽子が見つかる。紫外線遮蔽（しゃへい）率が高く、通気性がいい麦わら帽子で夏を快適に過ごして