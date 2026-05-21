南極の平和利用や環境保護などを議論するため、11日から広島市で開かれていた「南極条約協議国会議」が21日、閉幕した。地球温暖化が南極の生態系に大きな脅威になっていることを改めて確認し、対処のため国際的な科学協力を継続することで一致した。絶滅の恐れが指摘されるコウテイペンギンの「特別保護種」指定は、合意に至らなかった。会議には南極の積極的な科学調査に取り組む国を中心に40カ国以上が参加。近年、年間10万