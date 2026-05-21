男子100メートル予選準決勝進出を決めた小室歩久斗（中央）＝カンセキスタジアムとちぎ陸上の関東学生対校選手権第1日は21日、カンセキスタジアムとちぎなどで行われ、男子100メートル予選は小室歩久斗（中大）が10秒38の全体トップで22日の準決勝に進んだ。女子400メートル準決勝は青木アリエ（日体大）が55秒23でトップ通過。青木は100メートル予選にも出場し、12秒29で22日の準決勝に進出した。男子棒高跳びは渡辺瑛斗