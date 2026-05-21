東海地方の産業への中東情勢の影響も浮き彫りになっています。 【写真を見る】イラン情勢 中部の産業にも影… 貿易黒字アップも中東向けの輸出約8割減 原油価格高騰などで約5割の企業｢すでに影響あり｣ 名古屋税関によりますと、4月の管内の貿易収支は1兆674億円の黒字。一方で、中東への輸出額の総額は2025年の同じ時期に比べ82.4%減少し、なかでも自動車の輸出額が91.1%の大幅減となりました。 原油価格高騰 約5割の企業