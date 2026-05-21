俳優の佐々木希（38）が20日、Instagramのストーリーズを更新。7歳と3歳の子どもたちも大好きだという食材を使った手料理を披露し、注目を集めている。【映像】佐々木希の“広々自宅キッチン”や手料理（複数カット）これまでも広々とした自宅のキッチンで料理をする様子や、子どものリクエストで作った手料理をSNSで紹介してきた佐々木。子どもたちの大好物を使った手料理を披露20日のストーリーズでは、母親が送ってくれた