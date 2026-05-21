アメリカのトランプ大統領は20日、武器の売却をめぐり台湾の頼清徳総統と協議する意向を改めて示しました。トランプ大統領「彼（頼清徳総統）と話してみる。私は誰とでも話す。台湾問題について取り組んでいく」トランプ大統領は20日、台湾への武器売却をめぐり、頼清徳総統と直接協議する意向を改めて示しました。トランプ氏はこれまで、米中首脳会談で武器売却について議論したとし、売却の是非を近く判断する考えを示していまし